Els teus secrets, somnis i part oculta de la teva personalitat estan sent descobertes per circumstàncies extremes que passen a casa teva. Hi ha canvis dramàtics en el teu domini privat, i t'adonaràs que l'única manera com els pots manejar correctament és usant la teva artilleria pesada. En altres paraules, necessites donar més del teu interior. Ja no et pots amagar més de la veritat, especialment si vols solucionar aquests temes.