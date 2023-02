Matança del porc - carnaval

Actualitzada 19/02/2023 a les 06:49

La tradicional matança del porc. Amb l'extret de la matança es farà la botifarrada posterior al Judici dels Contrabandistes. Hora: 8.30 h.Encamp.Toca llevar-se ben d’hora al ritme de la despertada general que es farà pels carrers d'Encamp. Animació i molta energia per donar pas a la matança del porc! Hora: 6.30 h.Encamp.L'actuació té lloc el Diumenge de Carnaval i comença quan alguns joves disfressats de contrabandistes i carregats amb farcells baixen de la muntanya per més tard córrer pels carrers del poble perseguits per una patrulla de carrabiners espanyols, que acaben enxampant tota la colla dels Sis Dits. Hora: 16 h.Encamp.Festa infantil de carnaval per als més menuts i l'espectacle de màgia del gran Marc Ferrer, que ens sorprendrà a tots amb els seus trucs inimaginables! També es farà el concurs de disfresses infantils. Hora: 17.30 h.Encamp.Tarda de ball per a la gent gran amb el grup de versions Euphoria. La música i la diversió estan garantides! Hora: 18 h.Encamp.Descobreix les nits temàtiques de carnaval, on podràs guanyar un premi de 250 euros a la millor disfressa d'adult! Hora: 22 h.Encamp.Desfilada de la Bruixa Tecla i comparses, concurs de carrosses. Hora: 18.30 h.Sant Julià de Lòria.Es faran unes màscares ben acolorides per carnaval. Aprofitant que arriba la festa més esbojarrada de l’any, les famílies hauran de crear i decorar les seves pròpies màscares i antifaços; només hi ha una norma: utilitzar molts colors! Hora: 11 h i 12 h.Escaldes-Engordany.Khrôma. L’univers emocional del color és una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany. Fins al 7 de gener del 2024.Últim dia per veure les pintures de Roser Casanovas, que són un elogi a l’element de l’aigua com a font de vida tant per a l’existència de la natura com per a l’ésser humà.Andorra la Vella.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge, així com algunes de les pàgines del còmic. Consulteu horaris a la web: wwww.lamassanacomic.adLa Massana.Fins al 28 de febrer.Últim dia de la mostra, formada per 65 obres procedents de la Fundació Vasarely d’Ais de Provença i de diverses col·leccions privades d’Andorra i França.Horari: De dimarts tarda a diumenge matí, de 10 h a 13.30 h i de 15.30 h a 20 h.Andorra la Vella.Si els ulls són el mirall de l'ànima, les fotografies ho són de les nostres emocions. Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l'impacte de l'ésser humà en el planeta. Horaris: De dimarts a dissabte, de 9.30 h a 13.30 h i de 15 h a 18.30 h. Diumenge, de 10 h a 14 h.Encamp. Fins al 23 d’abril del 2023.