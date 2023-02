La saga s'expandeix

Actualitzada 19/02/2023 a les 06:46

Netflix acaba de mostrar el primer avanç de La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton, l’spin-off de l’univers literari de Julia Quinn que va ser adaptat per la plataforma d’streaming. El projecte serà una minisèrie i s’estrenarà el 4 de maig vinent.Formada per sis episodis, la ficció comptarà amb alguns actors de la sèrie original que repetiran en els seus llocs, com Golda Rosheuvel (reina Carlota), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury), Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) i Hugh Sachs (Brimsley). La versió jove de la protagonista serà encarnada per l’actriu India Amarteifio.Corey Mylchreest (Sandman) interpreta el jove rei George, i Arsema Thomas encarna la jove Agatha Danbury. El repartiment es completa amb Sam Clemmett (The War Below) com el jove Brimsley, Freddie Dennis (The Nevers) com a Reynolds, Richard Cunningham (The Witcher) com a Lord Bute, Tunji Kasim (Nancy Drew) com a Adolphus, Rob Maloney (Casualty) com el doctor reial, i Cyril Nri (Cucumber) com a Lord Danbury.Centrada en l’ascens a la rellevància pública i al poder de la reina Carlota, aquesta preqüela de l’univers dels Bridgerton relata la història de com el matrimoni de la jove reina amb el rei George va provocar tant una gran història d’amor com un important canvi social.Mentrestant, Netflix té pendent l’estrena de la tercera temporada de la sèrie, que es va començar a rodar a l’estiu i de la qual la plataforma ja va avançar alguns nous fitxatges. En concret, aquest tercer lliurament comptarà amb tres nous personatges, interpretats per Daniel Francis, Sam Phillips i James Phoon. També se suma a l’equip la nova directora i productora executiva, Jess Brownell, que substitueix Chris Van Dusen, que continuarà com a productor executiu.