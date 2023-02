De vegades et perds al teu propi món de somiació. Et resulta fàcil ignorar els temes pràctics. Avui no t'oblidis de prestar atenció als temes materials. Neteja casa teva, treu les escombraries i renta la teva roba. I no oblidis examinar el teu pressupost. Durant les darreres setmanes no has tingut prou concentració en els diners. Tracta d'evitar gastar la resta. Així no incorreràs en deutes.