Carnaval 2023 a Sant Julià de Lòria

Actualitzada 18/02/2023 a les 07:17

Maquillatge de fantasia en famíla, d’11 h a 14 h, a la casa comuna. Gimcana infantil i juvenil, a les 17 h a la plaça de la Germandat. Tot seguit, cercavila amb la Bruixa Tecla a càrrec de la Colla de Geganters de Sant Julià de Lòria.Sant Julià de Lòria.O. Saumell neix per una necessitat de reivindicació feminista des de l’elogi, la bellesa i la sensualitat de la dona.Hora: 18.30 h.Andorra la Vella.Sessió d’afro house. T’esperem a l’IQOS Lounge, un lloc ple d’artistes incombustibles i experiències úniques.Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Aquest dissabte gaudeix d’una calçotada amb DJ i música en directe a Arinsal!Hora: de 12 h a 16 h.La Massana.Vine a carregar energia a ritme de funk, soul, reggae, swing, jazz i soul amb nosaltres!Hora: 21.30 h.La Massana.La penjada es defineix com un acte on la sàtira social i política té un pes destacat i és l’activitat que marca el guió de la resta de representacions.Hora: 12 h.Encamp.Descobreix les nits temàtiques de Carnaval, on podràs guanyar un premi de 250 euros a la millor disfressa d’adult!Hora: 22.30 h.EncampL’Esbart Sant Romà oferirà una actuació feta especialment per a la festivitat de Carnaval. Els seus integrants ens aproparan a la música tradicional i ens faran gaudir d’un espectacle que ja s’ha convertit en una tradició per a la festivitat.Hora: 13 h.Encamp.La sala de festes del Complex d’Encamp es convertirà en una sala d’oci i diversió per als més menuts, que podran gaudir d’una festa plena de colors i música. Hora: 18 h.Encamp.Desfilada de carrosses i comparses uneix a petits i grans per gaudir d’una tarda plena de disfresses, música i bon ambient. Hora: 15 h.Encamp.Activitat gratuïta. Inscripció en parella. A càrrec de Cristina Pedragosa. Activitat recomanada a partir de 12 anys. Horari: a les 12 h i a les 16 h.Ordino.Khrôma. L’univers emocional del color és una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany. Fins al 7 de gener del 2024.El pintor Fernand Léger creà un nou llenguatge particular i vitalista que expressa la modernitat de la primera meitat del segle XX. Horari: De dilluns a dissabte, de 9.30 h a 13.30 h i de 15 h a 19 h.Escaldes-Engordany. Fins al 18 de febrer.Últim dia per veure les pintures de Roser Casanovas, que són un elogi a l’element de l’aigua com a font de vida tant per a l’existència de la natura com per a l’ésser humà.Andorra la Vella.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge, així com algunes de les pàgines del còmic. Consulteu horaris a la web: wwww.lamassanacomic.adLa Massana.Fins al 28 de febrer.Últim dia de la mostra, formada per 65 obres procedents de la Fundació Vasarely d’Ais de Provença i de diverses col·leccions privades d’Andorra i França.Horari: De dimarts tarda a diumenge matí, de 10 h a 13.30 h i de 15.30 h a 20 h.Andorra la Vella.Si els ulls són el mirall de l'ànima, les fotografies ho són de les nostres emocions. Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l'impacte de l'ésser humà en el planeta. Horaris: De dimarts a dissabte, de 9.30 h a 13.30 h i de 15 h a 18.30 h. Diumenge, de 10 h a 14 h.Encamp. Fins al 23 d’abril del 2023.