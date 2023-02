Cançons i famosos

Actualitzada 18/02/2023 a les 07:15

El presentador Arturo Valls es posarà al capdavant de la versió espanyola de That’s My Jam, el xou d’èxit de la cadena NBC que presenta Jimmy Fallon. Així ho ha donat a conèixer Movistar Plus+, que ha anunciat que l’espai s’estrenarà a la plataforma aquest mateix any. “Presentar i coproduir un format que m’agrada com a espectador em fa una gran il·lusió, tot i ser una gran responsabilitat. Estic desitjant passar-ho bé amb tots els amics que vindran al programa i amb una banda en directe que és un somni. Espero que aquest bon rotllo traspassi la pantalla”, ha assegurat Valls.That’s My Jam España és una producció de Movistar Plus+ en col·laboració amb Lacoproductora, Pólvora Films i Universal Television Alternative Studios, divisió d’Universal Studio Group. Segons ha explicat la companyia, Valls es posarà al capdavant del programa com a conductor i productor. El format consisteix que dues parelles de celebrities participen en proves i jocs entorn de la música i posen a prova les seves habilitats musicals i vocals.La versió original del programa està produïda per Universal al costat d’Electric Hot Dog, la productora de Jimmy Fallon. La primera temporada va aconseguir als Estats Units més de 250 milions de visionats en lineal i plataformes digitals, i tindrà un segon lliurament que s’estrenarà el 7 de març a NBC, segons ha posat en relleu Movistar Plus+. Així mateix, ha apuntat que That’s My Jam España és la sisena versió internacional del format, que també s’ha adaptat o s’està adaptant en llocs com el Regne Unit, França, Itàlia o Alemanya.El gerent d’Entreteniment de Movistar Plus+, Ángel Ayllón, ha destacat que “aquest és un dels formats d’entreteniment més importants del món. Un gran xou que conjuga música i humor i en el qual Arturo Valls lluirà el seu extraordinari talent per divertir-nos”.