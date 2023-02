'Thriller' marítim

Actualitzada 17/02/2023 a les 06:33

L’esperada sèrie de suspens El quinto día (The Swarm) estarà disponible a la plataforma Movistar Plus+ a partir del 13 de març, segons ha informat la companyia en un comunicat. Aquest thriller compta amb 8 intensos episodis i és un dels projectes televisius europeus més ambiciosos d’aquesta temporada.La sèrie està creada i produïda per Frank Doelger, guanyador de diversos premis Emmy i productor executiu de Game of Thrones, i es basa en el best-seller homònim internacional de Frank Schätzing, que ha estat publicat a tot el món i traduït a 27 idiomes. Una novel·la de ciència-ficció que va ser publicada per primera vegada a Alemanya i Àustria l’any 2004, i que en molt poc temps es va convertir en tot un èxit de vendes.El quinto día es preestrenarà aquest diumenge a la 73a edició del Festival internacional de cinema de Berlín, on inaugurarà la secció Berlinale Series. La ficció ha estat dirigida per Barbara Eder, Luke Watson i Philipp Stölzl, mentre que Alexander Karim, Cécile de France i Leonie Benesch encapçalen el repartiment.La trama se centra en un grup de científics que descobreixen una sèrie de successos estranys al fons del mar. El professor de biologia marina Sigur Johanson descobreix un cuc de gel desesta­bilitzador que amenaça la plataforma continental i desencadena tsunamis. La biòloga molecular Cécile Roche lluita contra els bacteris mortals que enverinen l’aigua potable i l’investigador de balenes Leon Anawak intenta explicar per què aquests mamífers marins mostren un comportament inusualment perillós, atacant agressivament els vaixells. La sèrie relata com el destí del planeta queda en mans d’aquest petit grup de científics davant l’estranya situació, i com la humanitat s’enfronta a un organisme marí intel·ligent que s’està rebel·lant per garantir la supervivència del seu entorn.