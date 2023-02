Taller per a artistes i adults ‘Fabric Sculpture Doll’

Actualitzada 17/02/2023 a les 06:36

Els ponents són Glòria Martí, de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Íñigo Soteras, del servei d’urgències de l’hospital de la Cerdanya, i Ricard Cabré, de la unitat d’intervenció de muntanya dels mossos d’esquadra.Hora: 19.30 h.La Massana.Activitat que s’emmarca en la campanya 2023 de Mans Unides. La fotoperiodista Lara Ripoll ens presentarà el seu recull Afrorismos, que transmet la riquesa de la cultura oral africana. Un dels temes tractats serà la visió del paper de la dona a l’Àfrica.Hora: 19 h.Andorra la Vella.Taller a càrrec de l’artista tèxtil taiwanesa i resident de Faber Andorra Yen-Yu Tseng, per aprendre la tècnica d’embolcall, esculpir un ninot de tela i repensar el reciclatge tèxtil. Telèfon/adreça de contacte per a inscripcions: 890 853 / Taller.textil@e-e.ad. Hora: 16 h.Escaldes-Engordany.Artista molt elegant, amb un gran repertori musical i una de les veus més boniques de Barcelona, cantarà els grans èxits actuals. Soul, pop i deep house.Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge.La Massana. Fins al 28 de febrer.Onze fotografies que componen la mostra i que recullen el retrat d’històries de pacients d’Andorra que han rebut un trasplantament gràcies a la solidaritat dels donants. Mostra de la fotògrafa Chiqui Novis.Ordino. Fins al 26 de febrer.Khrôma. L’univers emocional del color és una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany. Fins al 7 de gener del 2024.Cercavila amb les escoles de Sant Julià de Lòria pels carrers de la parròquia amb l’animació de Kromacolors i Gigacolors i Cirquesta. Hora: 10.15 h.Sant Julià de Lòria.Penjada del Carnestoltes, a l’av. Meritxell, 97, a l’altura de l’antiga seu d’Andorra Telecom, amb la col·laboració del grup de teatre Making off. Disseny i realització del ninot a càrrec dels nens i nenes del casal d’infants El Llamp. Hora: 19 h.Andorra la Vella.