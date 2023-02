Torna 'Ted Lasso'

Actualitzada 16/02/2023 a les 06:17

Ted Lasso ja té data de retorn amb la tercera temporada. Fins ara, Apple TV+ havia avançat que la nova tanda d’episodis arribaria aquesta primavera. Ara, ha precisat que el dia d’estrena serà dimecres 15 de març.En aquella data debutarà el primer capítol i cada dimecres següent en sortirà un de nou, fins a completar els 12 que conformen la temporada. A més, en una nova decisió estratègica, aquesta nova entrega de Ted Lasso es converteix en la primera sèrie d’Apple TV+ que es llança a meitat de setmana. Així ho ha posat en relleu la companyia, que acostuma a estrenar les ficcions els divendres.En la tercera temporada, l’acabat d’ascendir AFC Richmond s’enfronta al ridícul, ja que les prediccions dels mitjans el situen en l’últim lloc de la Premier League i Nate (Nick Mohammed), ara considerat com el nen prodigi, ha anat a treballar per a Rupert (Anthony Head) al West Ham United. Arran de la polèmica marxa de Nate del Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) es converteix en entrenador assistent juntament amb Beard (Brendan Hunt).Mentrestant, Ted (Jason Sudeikis) lluita amb pressions a la feina i amb els problemes a casa, mentre que Rebecca (Hannah Waddingham) se centra a derrotar Rupert i Keeley (Juno Temple) experimenta el que és dirigir la seva pròpia agència de relacions públiques. Les coses semblen enfonsar-se dins i fora del camp, però l’equip de Lasso està a punt per oferir el millor.La segona temporada va guanyar quatre Emmy. Amb dues victòries consecutives a la categoria de millor sèrie de comèdia, Ted Lasso es va unir al selecte grup que ha obtingut aquest guardó en els dos primers anys en antena: Modern Family, Rockefeller Plaza, Frasier, Las chicas de oro, Cheers, Todo en familia i The Phil Silvers Show.