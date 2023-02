Gràcies a l'alineació planetària d'avui, hi ha la possibilitat que la gent et vegi com una amistat genuïna a qui poden acudir quan necessiten algú que els escolti o quan passen per moments difícils. Ja t'has guanyat el seu respecte sent una persona afectuosa, així que està molt bé que et sentis bé amb tu mateix o quan algú et demana consells. En ser-hi quan et necessiten, veuràs que també tindràs a qui recórrer quan siguis tu qui necessiti algú.