Com obtenir beneficis invertint en renda fixa

Actualitzada 16/02/2023 a les 06:23

La rendibilitat de la renda fixa és realment fixa? T’expliquem quines són les fonts de rendibilitat d’un bo, com afecten els conceptes de duració, ràting o el col·lateral en el preu i quins són els principals tipus de bons i de fons de renda fixa que hi ha al mercat.Hora: 17.30 h.Andorra la Vella.El 2050 el 70% de la població mundial viurà a les ciutats. Combatre el canvi climàtic al mateix temps que doblem els entorns urbans implica sens dubte pensar ciutats més sostenibles.Hora: 19 h.Andorra la Vella.La música era un tema comú a les pintures de l’Edat d’Or holandesa. Per tant, no és estrany que l’obra de l’artista Johannes Vermeer (1632-1675) inclogui moltes representacions d’instruments i conjunts corals. Hora: 20 h.Escaldes-Engordany.Experiències d’altres països amb Javier Rul, CEO de Chakray. Hora: de 19 h a 20.30 h.Wellness. Escaldes.Sa llavor de Dus tu és un projecte personal de Tòfol Castanyer que busca conscienciar les futures generacions del valor que té el seu terreny de joc, en concret la Serra de Tramuntana. Hora: 21 h.Ordino. La Massana.Activitat que s’emmarca en la campanya 2023 de Mans Unides. Es tractarà el tema de la difícil vida a les faveles del Brasil i de l’entusiasme d’un grup de joves que aconsegueixen donar vida a una ràdio clandestina malgrat les adversitats. Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Encamp acollirà enguany el Carnaval interparroquial de la gent gran, on es reuniran padrins i padrines de les diferents parròquies del país per gaudir d’una celebració amb ball, música i berenar. Hora: A les 16 h.Encamp.Deep house ben seleccionat amb Madame.Hora: 19.30 h.Andorra la Vella.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge així com algunes de les pàgines del còmic.La Massana. Fins al 28 de febrer.11 fotografies que componen la mostra i que recull el retrat d'històries de pacients d'Andorra que han rebut un trasplantament gràcies a la solidaritat dels donants. Mostra de la fotògrafa Chiqui Novis.Ordino. Fins al 26 de febrer.Khrôma. L’univers emocional del color és una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany. Fins al 7 de gener del 2024.Cadires petites, grosses, de colors, de fusta, entapissades o de reixeta! N’hi ha de tota mena. Ves a La Llacuna i hi veuràs la col·lecció de cadires restaurades al taller de restauració de l’Escola d’Art.Andorra la Vella. Fins al 26 de febrer.El curs jove de l’Escola d’Art presenta Històries enllaçades, una exposició en què ens mostren els seus llibres il·lustrats amb uns grans dots d’originalitat.Andorra la Vella. Fins al 2 de març.Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l'impacte de l'ésser humà en el planeta.Encamp. Fins al 23 d’abril.La mostra temporal amb què s’estrena el museu, La dona i la bicicleta, explica com aquest invent va ser un símbol i també un camp de batalla per lluitar, primer, per l’emancipació femenina i, actualment, cap a la igualtat entre dones i homes.Andorra la Vella. Fins al 30 de setembre.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia, camp en què van destacar de manera prominent a escala espanyola i internacional durant la primera meitat del segle XX.Ordino.