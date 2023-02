Amb la configuració astral particularment favorable, et sentiràs especialment fort tant físicament com mentalment. Si hi ha alguna feina que encara no hagis acabat aquesta setmana, aquesta és el moment de fer-ho. Ja es tracti de tasques intel·lectuals o físiques, podràs manejar-les amb facilitat. Si no hi ha massa pressió, pren una mica d'aquesta energia extra i surt a caminar o córrer. Fes una cosa que realment gaudeixis.