Arriba SkyShowtime

Actualitzada 15/02/2023 a les 06:26

l nou servei de streaming SkyShowtime ja té data d’arribada a Andorra. La plataforma, que ja està disponible a bona part d’Europa, completarà la implantació al vell continent amb el desembarcament, de manera simultània, als mercats espanyol i andorrà el 28 de febrer vinent.La companyia, fruit de la unió entre NBCUniversal, Sky i Paramount Global, tindrà un preu de 5,99 euros al mes. No obstant això, i en plena etapa de canvis a Netflix amb la gestió dels comptes compartits, SkyShowtime intentarà entrar amb força en el mercat amb una oferta inicial del 50% per a nous clients, que podran contractar el servei per 2,99 euros al mes.L’arribada d’aquesta nova plataforma estarà acompanyada de l’estrena de les seves dues primeres sèries originals: el biopic de Miguel Bosé, que estarà disponible a partir del 3 de març, i Los Enviados, ficció mexicana protagonitzada per Miguel Ángel Silvestre i produïda per Paramount.El catàleg d’SkyShowtime està format per sèries noves i exclusives, contingut original, pel·lícules guardonades, contingut infantil i familiar i una àmplia selecció de títols i col·leccions d’Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios i Peacock. A més, tal com va anunciar la companyia fa unes setmanes, també donarà cabuda a fins a 21 sèries europees que van ser eliminades d’HBO Max. Entre els títols més populars que han trobat nova finestra d’emissió hi ha sèries d’estrena recent com Por H o por B (Espanya), Beartown (Suècia), Beforeigners (Noruega), Kamikaze (Dinamarca), Lust (Suècia) i The Informant (Hongria).SkyShowtime estarà disponible a la web www.skyshowtime.com i la seva app en les versions d’Apple iOS, tvOS, dispositius Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung.