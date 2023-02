Actualitzada 14/02/2023 a les 07:00

El món televisiu ens ha deixat aquests dies un curiós intercanvi de sèries entre companyies: la comèdia romàntica Desparejado continuarà a Showtime després d’haver estat cancel·lada per Netflix, mentre que la minisèrie Ripley es veurà a Netflix després d’haver estat descartada per Showtime.Protagonitzada per Neil Patrick Harris (Como conocí a vuestra madre), Desparejado és una creació dels guionistes i productors Darren Star i Jeffrey Richman. La sèrie segueix un home, Michael, que creu que la seva vida és perfecta fins que el seu marit el deixa a l’estacada després de 17 anys de relació. De la nit al dia, ha d’enfrontar-se a dos malsons: perdre qui considerava la seva ànima bessona i veure’s de sobte com un gai solter de mitjana edat a Nova York.La presència de Harris i les firmes de Star i Richman no van impedir que Netflix cancel·lés la sèrie al gener, mig any després de l’estrena de la primera temporada, a causa dels discrets resultats d’audiència. Però ara, segons informa Variety, Showtime ha decidit rescatar-la i produir una segona temporada dins d’una època de canvis per al canal per cable, que pròximament perdrà l’autonomia per integrar-se en la plataforma de Paramount.Tot i que ha continuat donant llum verd a noves sèries, Showtime també ha cancel·lat o renunciat directament a algunes produccions. Entre aquestes hi ha Ripley, nova adaptació de la famosa saga literària de Patricia Highsmith. El projecte va ser anunciat el setembre del 2019 amb Andrew Scott (Fleabag) com a protagonista i el guionista Steve Zaillian com a màxim responsable darrere les càmeres. Gairebé quatre anys després, i també segons Variety, Ripley fa el salt a Netflix per relatar pròximament la història de Tom Ripley, un estafador novaiorquès que accepta viatjar a Itàlia per complir un curiós encàrrec.