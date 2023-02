Taller de porteig

Actualitzada 13/02/2023 a les 06:52

En aquest taller descobrirem tots els beneficis del portament, tant per a tu com per al nadó. A càrrec de Criand Andorra. Hora: 15 h.Escaldes-Engordany.Aquesta activitat ens permet visitar d’una manera distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el Centre Històric. Hora: 15 h.Andorra la Vella.Explorem el centre històric, part de les seves escultures, monuments i l'arquitectura d'avantguarda, on la il·luminació juga un paper preponderant. Hora: 19 h.Andorra la Vella.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge així com algunes de les pàgines del còmic.La Massana. Fins al 28 de febrer.11 fotografies que componen la mostra i que recull el retrat d'històries de pacients d'Andorra que han rebut un trasplantament gràcies a la solidaritat dels donants. Mostra de la fotògrafa Chiqui Novis.Ordino. Fins al 26 de febrer.Khrôma. L’univers emocional del color és una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany. Fins al 7 de gener del 2024.Cadires petites, grosses, de colors, de fusta, entapissades o de reixeta! N’hi ha de tota mena. Ves a La Llacuna i hi veuràs la col·lecció de cadires restaurades al taller de restauració de l’Escola d’Art.Andorra la Vella. Fins al 26 de febrer.El curs jove de l’Escola d’Art presenta Històries enllaçades, una exposició en què ens mostren els seus llibres il·lustrats amb uns grans dots d’originalitat.Andorra la Vella. Fins al 2 de març.Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l'impacte de l'ésser humà en el planeta.Encamp. Fins al 23 d’abril.La mostra temporal amb què s’estrena el museu, La dona i la bicicleta, explica com aquest invent va ser un símbol i també un camp de batalla per lluitar, primer, per l’emancipació femenina i, actualment, cap a la igualtat entre dones i homes.Andorra la Vella. Fins al 30 de setembre.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia, camp en què van destacar de manera prominent a escala espanyola i internacional durant la primera meitat del segle XX.Ordino.