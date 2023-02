Alguns dies sents que la teva part creativa està reprimida. Avui et resultarà més fàcil expressar-te. No has de ser Picasso per sentir creativitat. Qualsevol manera que triïs per expressar-te és, per definició, creativa. Per què no intentes tornar a la teva infància per una estona? Aboca-li un avionet de paper al teu company de feina.