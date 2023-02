Davallada a Disney+

Actualitzada 13/02/2023 a les 06:51

El món de l’streaming és en procés de canvi. La persecució dels comptes compartits, l’augment de tarifes i la inclusió de plans amb anuncis evidencien que les grans plataformes necessiten millorar els ingressos. La primera alarma va saltar quan Netflix va comunicar una davallada de subscriptors en el primer trimestre del 2022, que posava fi a una ratxa ascendent que semblava irrevocable. Ara, uns quants mesos després, és Disney+ qui ha de fer front a aquesta realitat.Per primera vegada des que va sortir al mercat, al novembre del 2019, Disney+ ha tingut una pèrdua significativa d’abonats. En concret, com informa Variety, aquesta caiguda ha estat de 2,4 milions de subscriptors, la qual cosa frena en sec la tendència a l’alça per reduir el nombre total a 161,8 milions de consumidors. Aquest revés va arribar durant els tres mesos finals del 2022, i no s’ha pogut evitar ni amb el creixement de la plataforma en països com els EUA i el Canadà, on s’han afegit en conjunt uns 200.000 subscriptors per arribar a 46,6 milions en aquesta zona.Segons el mitjà esmentat, una gran part de la culpa la tenen els 3,8 milions de baixes registrades a Disney+ Hotstar, la branca del servei audiovisual establerta a l’Índia i en altres punts del sud-est asiàtic. Tot apunta que la pèrdua dels drets de la lliga índia de criquet per part de Disney podria haver fet disminuir considerablement l’interès dels usuaris en el servei d’streaming.