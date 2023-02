Èxits amb continuïtat

Actualitzada 12/02/2023 a les 07:29

La nova era de Showtime arrencarà portant dos dels seus grans estendards per bandera. La marca televisiva, que passarà a estar integrada dins Paramount+ a final d’any, concentrarà la seva estratègia en l’expansió dels universos de Dexter i Billions, dues sèries imprescindibles del canal tant dins com fora dels Estats Units.Després d’anunciar-se que, ara com ara, no hi haurà una segona temporada de Dexter: New Blood, es confirma ara que, com ja s’havia especulat, la marca sí que continuarà viva a través d’una preqüela. Chris McCarthy, president i CEO de Paramount, assegura que han encarregat una nova ficció sobre el famós assassí, aquesta vegada ambientada abans dels successos transcorreguts en la sèrie original.Segons Deadline, el projecte es desenvoluparà a la ciutat natal de Dexter, Miami, i relatarà la història del personatge principal al mateix temps que incorporarà trames d’altres assassins en sèrie de l’època. A més, en contradicció amb el que la cadena va afirmar fa uns quants dies, sí que sembla força probable que New Blood tingui continuïtat amb una segona tanda de capítols, però “no a curt ni a mitjà termini”.En relació amb Billions, el mateix mitjà assegura que hi ha fins a quatre projectes d’spin-off a càrrec dels creadors Brian Koppelman i David Levien. Totes aquestes ficcions estan en desenvolupament, segons McCarthy, mentre que la setena temporada de la sèrie original és en fase de producció amb vista a poder estrenar-se a final d’aquest 2023.Quant a les noves sèries, Billions: Miami s’ambientarà en el món de l’aviació privada, Billions: London explorarà el món de les finances al Regne Unit, Millions presentarà diversos personatges en la trentena aspirants a magnats en el món de les finances a Manhattan, i Trillions es basarà en les històries fictícies de les persones més riques del món.