Classe d’acroioga

Actualitzada 12/02/2023 a les 07:32

10.45 h Espectacle infantil amb el saxofonista David Amat.11.30 h. Contacontes a càrrec de Vanessa Silva, La màgia dels colors.12.30 h Jocs de dansa i ritmes de Líquid Dansa.13.30 h Batukada a l’Escola Andorra de Santa Coloma.Andorra la Vella.L’acroioga és una activitat divertida i amena que es practica en parella o en grup. És una fusió entre el ioga, l'acrobàcia i el massatge tailandès. Amb Mauro Canacho. Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.El Comú d'Encamp recupera el format tradicional del concurs, que tindrà la participació d’escultors internacionals, tal com havia tingut lloc abans de la pandèmia.Encamp.Aquesta activitat ens permet visitar d’una manera distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el Centre Històric. Hora: 15 h.Andorra la Vella.Explorarem la parròquia, una part de les seves escultures, monuments i l'arquitectura d'avantguarda, en què la il·luminació juga un paper significatiu. Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Khrôma. L’univers emocional del color és una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany. Fins al 7 de gener del 2024.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge.La Massana. Fins al 28 de febrer.El pintor Fernand Léger creà un nou llenguatge particular i vitalista que expressa la modernitat de la primera meitat del segle XX.Escaldes. Fins al 18 de febrer.11 fotografies que componen la mostra i que recull el retrat d'històries de pacients d’Andorra que han rebut un trasplantament gràcies a la solidaritat dels donants. Mostra de la fotògrafa Chiqui Novis.Ordino. Fins al 26 de febrer.Cadires petites, grosses, de colors, de fusta, entapissades o de reixeta! N’hi ha de tota mena. Ves a La Llacuna i hi veuràs la col·lecció de cadires restaurades.ndorra la Vella. Fins al 26 de febrer.El curs jove de l’Escola d’Art presenta Històries enllaçades, una exposició en què ens mostren els seus llibres il·lustrats amb uns grans dots d’originalitat.. Andorra la Vella. Fins al 2 de març.