L'hora de Moon Girl

Actualitzada 11/02/2023 a les 07:24

Moon Girl, la petita heroïna negra de Marvel, acaba de saltar a les pantalles amb una sèrie de dibuixos animats produïda per Laurence Fishburne, el famós Morfeo de Matrix, fruit de la seva “vocació” de produir històries sobre la comunitat afroamericana.Moon Girl and Devil Dinosaur, que ahir es va estrenar a Disney Channel i que a partir de dimecres estarà disponible a Disney+, segueix les aventures de Lunella Lafayette, la nena de 13 anys protagonista del reeixit còmic de Marvel, en una ciutat de Nova York transformada amb grans dosis de fantasia, però que manté el seu principal senyal identitari, la diversitat. Aquesta heroïna en patins i amant de la ciència compta amb un dinosaure com a company inseparable, a més de la seva millor amiga, per protegir el barri, el Lower East Side, de nombrosos perills.En una entrevista per videoconferència amb l’agència EFE, Fishburne ha parlat sobre els aspectes que el van portar a embarcar-se en la sèrie, i tot fent broma ha afirmat que “el primer i més important és que Lunella té un dinosaure de 15 metres, però també té un gran cervell, i aquest és el seu superpoder”. L’actor ressalta que “aquesta és la primera superheroïna femenina, adolescent i afroamericana. Aquestes coses són molt importants, no les havíem vist abans en una sèrie animada i són les que em van animar a voler dur-la a terme”.No és la primera producció de Fishburne, que des de l’any 2000 impulsa, a través de la seva companyia, Cinema Gypsy Productions, projectes televisius i de cinema entorn d’històries de la comunitat negra. “Sento la vocació d’explicar relats que estan centrats en la gent negra, les coses meravelloses que fem i les coses meravelloses que podem fer”, explica.El que més gaudeix el Fishburne productor, que compta entre altres títols amb la comèdia Black-ish, és “estar en la posició de crear un espai perquè altres persones expressin la seva creativitat”. Així, la seva “major alegria” és “veure com altres persones que tot just estan començant la seva carrera poden aplicar tot el seu talent, tota la seva capacitat i imaginació, i crear alguna cosa interessant, i és genial ser part d’això”, conclou.