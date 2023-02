Actualitzada 11/02/2023 a les 07:30

L’aigua és un dels elements més importants per l’ésser humà, és bàsica per a la supervivència! Per això els humans han intentat, des de sempre, unir l’aigua amb mites i divinitats, intentant que existís algú que pogués controlar aquest element. Vine a conèixer els déus i les deesses de l’aigua! Hora: de 10.30 a 12.30 h.Escaldes-Engordany.12a calçotada popular d’Escaldes-Engordany. Preu del tiquet: 7,5 euros. Hora: 13.30 h. Prat del Roure. Escaldes-Engordany.Concert de la Martha Roquett a The Lobby Bar. Hora: 20.30 h.Escaldes-Engordany.Gaudeix d’una experiència de realitat virtual i competeix amb els teus amics per ser el millor del joc. Hora: 18.30 h.Andorra la Vella.La banda interpretarà els temes que més t’agraden d’artistes com Sting, Beatles, Stevie Wonder, Nina Simone James Brown, Aretha Franklin i Bruno Mars, entre molts altres, d’una manera sorprenent. Hora: 21.30 h.La Massana.John Holt funky house amb ritme per sopar i fer una copa. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Taller a càrrec d’Autèntic Abelles. Preu: 6 euros. Hora: 11 h.La Massana.El comú d’Encamp recupera el format tradicional del concurs, que comptarà amb la participació d’escultors internacionals, tal com havia tingut lloc abans de la pandèmia.Encamp.El pintor Fernand Léger creà un nou llenguatge particular i vitalista que expressa la modernitat de la primera meitat del segle XX.Escaldes-Engordany. Fins al 18 de febrer.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge així com algunes de les pàgines del còmic.La Massana. Fins al 28 de febrer.Cadires petites, grans, de colors, de fusta, entapissades o de reixeta! N’hi ha de tota mena. Atansa’t a la Llacuna i veuràs la col·lecció de cadires restaurades al taller de restauració de l’Escola d’Art.Andorra la Vella. Fins al 26 de febrer.Khrôma. L’univers emocional del color és una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany. Fins al 7 de gener del 2024.