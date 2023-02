Avui presta atenció als teus missatges telefònics. Ocupa't del correu electrònic que no has contestat i paga les teves factures. Com que la comunicació es torna més i més electrònica, se'ns demana accelerar el ritme dels nostres propis cervells. Avui és un d'aquells dies en què potser dius ja n'hi ha prou! No et rendeixis, hi ha una gran quantitat d'informació que intenta fer-se comprendre i això només és part del procés.