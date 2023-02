Netflix posa fil a l'agulla

Actualitzada 10/02/2023 a les 07:08

Netflix ja ha començat a aplicar en quatre països –Espanya, Portugal, Canadà i Nova Zelanda– la mesura per acabar amb els comptes compartits entre diferents llars. Així, els subscriptors han d’establir la ubicació principal del seu compte a través de la connexió del dispositiu o l’aplicació a una adreça IP. A més, els clients que tinguin una segona residència o que viatgin amb freqüència a la mateixa ubicació han d’obrir l’aplicació de Netflix en els seus dispositius mòbils mentre estan connectats a la xarxa wifi de la seva ubicació principal un cop al mes i, a continuació, quan arribin a la segona ubicació.Aquest pla es basa en les solucions provades durant l’últim any en comptes compartits a l’Amèrica llatina, segons assenyala la directora d’innovació de producte de la plataforma, Chengyi Long, en un comunicat en el blog de la companyia. “Sempre hem facilitat a les persones que viuen sota un mateix sostre l’ús compartit del compte de Netflix amb funcions com els perfils i el visionat en diverses pantalles. Tot i que han tingut un èxit enorme, també han provocat alguna confusió sobre quan i com pots compartir Netflix”, indica.D’aquesta manera, a partir d’ara els subscriptors hauran de tenir “un major control sobre qui pot accedir al seu compte” de Netflix, que “està dissenyat per a una sola llar” i per a les persones que hi viuen, remarca la nota, per la qual cosa l’empresa “ajudarà a configurar” cada compte per establir la ubicació principal.Com ja passava fins ara, els usuaris dels plans estàndard o prèmium d’aquests quatre països podran afegir subcomptes per a dues persones, com a màxim, amb les quals no convisquin. Cadascun d’aquests subcomptes tindrà un perfil, recomanacions personalitzades, nom d’usuari i contrasenya propis, a un cost addicional de 5,99 euros al mes per persona en el cas d’Espanya i Portugal. A més, a aquelles persones que comencin a utilitzar el seu propi compte de pagament se’ls permetrà traslladar el seu perfil, conservant les recomanacions personalitzades, l’historial de visionat, la llista o els jocs guardats.