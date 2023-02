‘Miscel’art’

Actualitzada 10/02/2023 a les 07:19

Concert solidari que s’emmarca en la campanya 2023 de Mans Unides. El preu de l’entrada va integrament destinat als projectes de la campanya de Mans Unides, que està formada per voluntaris. Hora: 20.30 h.Andorra la Vella.Tot i la seva joventut, Marta Knight ha recorregut un bon nombre d’escenaris i ha captivat tant el públic com la crítica. Gràcies al seu indie rock i folk tan personals i a l’habilitat per compondre melodies extraordinàries, s’ha forjat un nom a l’escena independent i se l’ha comparat amb alguns dels seus artistes preferits: de Sharon van Etten a Oasis i de Nick Drake a Lana del Rey. Hora: 21.30 h.Ordino.Exposició d’aquarel·la de Toni Moliné, de l’associació La Xarranca. Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge així com algunes de les pàgines del còmic.La Massana. Fins al 28 de febrer.La mostra temporal amb què s’estrena el museu, La dona i la bicicleta, explica com aquest invent va ser un símbol i també un camp de batalla per lluitar primer per a l’emancipació femenina i, actualment, cap a la igualtat entre dones i homes. Bici Lab Andorra.Andorra la Vella. Fins al 30 de setembre.El pintor Fernand Léger creà un nou llenguatge particular i vitalista que expressa la modernitat de la primera meitat del segle XX. Horari: de dilluns a dissabte de 9.30 h a 13.30 h i de 15 a 19 h.Escaldes-Engordany. Fins al 18 de febrer.Onze fotografies que componen la mostra i que recullen el retrat d’històries de pacients d’Andorra que han rebut un trasplantament gràcies a la solidaritat dels donants. Mostra de la fotògrafa Chiqui Novis.Ordino. Fins al 26 de febrer.Cadires petites, grans, de colors, de fusta, entapissades o de reixeta! N’hi ha de tota mena. Atansa’t a la Llacuna i veuràs la col·lecció de cadires restaurades al taller de restauració de l’Escola d’Art.Andorra la Vella. Fins al 26 de febrer.El curs jove de l’Escola d’Art presenta Històries enllaçades, una exposició en què ens mostren els seus llibres il·lustrats amb grans dots d’originalitat.Andorra la Vella. Fins al 2 de març.Si els ulls són el mirall de l’ànima, les fotografies ho són de les nostres emocions. Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l’impacte de l’ésser humà en el planeta.Encamp. Fins al 23 d’abril.