'Invisible', a Disney+

Actualitzada 09/02/2023 a les 06:13

L'ESTRENA DE 'BERLÍN', AL DESEMBRE

Els robatoris de Berlín, la sèrie protagonitzada per Pedro Alonso, hauran d'esperar fins al desembre del 2023 per arribar a Netflix, segons ha avançat la plataforma. Aquest spin-off de La Casa de Papel té com a elenc principal, a més d'Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández i Joel Sánchez. Amb un breu vídeo on es veu el personatge sostenint un enorme robí a la mà i la figura d'una misteriosa dona dibuixada en un tros de paper, Netflix ha donat a conèixer així el mes d'estrena de la sèrie, sense donar encara un dia concret, però deixant clar quines són les dues grans passions del protagonista: els diners i l'amor. Repassant els anys daurats de Berlín, la sèrie s'endinsarà en la història prèvia del personatge, molt abans de saber de la seva malaltia, i centrada en un dels seus robatoris més extraordinaris. Berlín no estarà sol, sinó que l'acompanyarà una banda d'allò més peculiar.

Disney+ acaba d’iniciar el rodatge d’Invisible, la nova minisèrie espanyola inspirada en la novel·la homònima d’Eloy Moreno. La ficció comptarà amb cinc capítols de 50 minuts de durada.La plataforma ha anunciat la notícia en el marc de la Festa Invisible, un esdeveniment celebrat als cinemes Capitol de Madrid amb motiu del cinquè aniversari de la publicació del llibre. A l’acte, el públic va poder conèixer en exclusiva l’equip de la sèrie: l’actriu Aura Garrido, els joves intèrprets Eric Seijo, Diego Montejo, Liv Dobner i Izan Fernández, la vicepresidenta de producció original de Disney+ a Espanya, Sofía Fábregas, l’autor de la novel·la, Eloy Moreno, i el director, Paco Caballero.La trama gira entorn d’un nen de 12 anys que pateix un aparatós accident que gairebé li costa la vida. Mentre es recupera de les ferides, revelarà al seu psicòleg que té el poder de tornar-se invisible. A través de la visió carregada de fantasia del protagonista, es va desgranant una història amb l’assetjament escolar com a rerefons: quan el noi comença a patir bullying a l’institut, i a mesura que es va quedant sol, l’única explicació que troba és que ningú té capacitat per veure’l. Com passa a les històries de superherois, ha aconseguit fer-se invisible. No obstant això, hi ha algú que s’ha proposat ajudar-lo a recuperar la visibilitat.