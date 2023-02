Avui no deixis que les coses petites et pertorbin. Recorda que la vida és massa curta per posar èmfasi en coses insignificants. Els conflictes no resolts són com ferides que no cicatritzen. Ja sigui que avui trobis una solució o no, almenys digues el que penses. Els temes relacionats a relacions properes probablement creixin en aquest dia, per tant prepara't per lluitar contra ells.