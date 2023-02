Capítol amb polèmica

Actualitzada 08/02/2023 a les 06:27

'ENTREVÍAS' TORNA L'1 DE MARÇ A NETFLIX





No és una de les seves sèries originals, però Netflix té Entrevías com un dels grans reclams. La primera temporada va tenir tal èxit a la plataforma durant la primavera passada que va arribar a encapçalar el Top de parla no anglesa. La setmana del 23 de maig, la ficció espanyola va ser vista durant 61,62 milions d'hores, el seu major pic. Amb aquest precedent, és lògic que els subscriptors tinguin ganes de tornar al barri de Tirso Abantos, i podran fer-ho d'aquí a poc temps. La segona temporada estarà disponible al servei de streaming l'1 de març, com es pot apreciar en l'apartat de pròxims llançaments. Des d'aquest dia es podran veure tots els episodis d'aquesta tanda, que a Telecinco va arrencar l'emissió el març del 2022. Entre els nous personatges del segon lliurament hi ha Guillermo Salgado, un empresari interpretat per Jordi Sánchez que vol renovar el barri, la qual cosa suposa desallotjar molts veïns.

Walt Disney ha eliminat del servei de transmissió de vídeo a Hong Kong un episodi de The Simpsons que conté una referència a “camps de treballs forçats” a la Xina. El segon capítol de l’última temporada (34), One Angry Lisa, que es va emetre per primera vegada a l’octubre, no està disponible al servei digital Disney Plus de l’empresa nord-americana a l’excolònia britànica.En aquest episodi, una escena mostra la matriarca de la família, Marge Simpson, en una classe virtual de ciclisme amb un instructor davant d’imatges de la Gran Muralla xinesa. Durant la seqüència, el monitor exclama: “Contempleu les meravelles de la Xina. Mines de bitcoin i camps de treballs forçats on els nens fabriquen telèfons intel·ligents.”En els últims anys, el govern xinès ha rebut denúncies internacionals d’abusos contra els drets humans a la regió de Xinjiang, acusacions que inclouen l’establiment de camps de treball per als uigurs i altres minories.Es tracta de la segona vegada que un episodi de la sèrie s’omet de la plataforma de streaming a l’excolònia britànica. Un capítol anterior que al·ludia a la massacre de Tiananmen del 1989 va ser retirat del servei l’any 2021. En aquest episodi, que data del 2005, durant una visita dels Simpson a la plaça de Tiananmen, es podia veure un cartell de grans dimensions que resava: “En aquest lloc, el 1989, no va passar res.” Al mateix capítol, Homer titllava l’exlíder xinès Mao Zedong d’“angelet que va matar milions de persones”.El 2021, l’Assemblea Legislativa de Hong Kong va aprovar una llei de censura cinematogràfica per “salvaguardar la seguretat nacional”, però les autoritats van afirmar llavors que la normativa no afectava l’streaming.