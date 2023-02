Un filó molt rendible

The last of us

Actualitzada 07/02/2023 a les 06:52

EL CINQUÉ CAPÍTOL DE 'THE LAST OF US' S'AVANÇA

HBO Max ha decidit canviar d'estratègia davant la Super Bowl de diumenge i avançarà l'estrena del cinquè episodi de The last of us. Amb el quart capítol acabat d'estrenar, la plataforma de streaming ha anunciat canvis d'horari en l'emissió del següent lliurament: l'estrena es produirà la nit de divendres vinent als Estats Units, per la qual cosa a Europa arribarà l'endemà. D'aquesta manera, els espectadors podran veure el següent pas de l'aventura de Joel i Ellie dos dies abans de l'habitual. El moviment d'HBO Max pretén evitar un xoc frontal amb un dels majors esdeveniments televisius de l'any, la Super Bowl, que enfrontarà els Kansas City Chiefs i els Philadelphia Eagles el dia 12. La plataforma audiovisual espera que gràcies a aquesta estratègia la sèrie continuï batent rècords d'audiència, ja que episodi rere episodi el nombre d'espectadors ha augmentat de forma significativa.

Fa amb prou feines dos mesos que ens vam acomiadar definitivament de The Good Fight, però CBS Studios es resisteix a abandonar l’univers de The Good Wife, una de les franquícies que més prestigi li han atorgat en els últims anys. Per aquesta raó, CBS s’ha tornat a encomanar al matrimoni King i ha donat llum verd al capítol pilot d’un nou spin-off titulat Elsbeth que, com no podia ser d’una altra manera, se centrarà en Elsbeth Tascioni, l’extravagant i divertit personatge interpretat per Carrie Preston.Escrita per Robert i Michelle King, Elsbeth girarà entorn d’aquesta astuta i poc convencional advocada, que, després una carrera d’èxit a Chicago, decideix mudar-se a Nova York i utilitzar el seu singular punt de vista per realitzar observacions úniques i acorralar els criminals més recalcitrants.El moviment no sorprèn. The Good Wife es va emetre durant set temporades a CBS, sumant fins a 43 nominacions als premis Emmy i cinc victòries. Mentrestant, el seu spin-off, The Good Fight, va ser la primera sèrie original que és va estrenar a Paramount+ (en aquella època anomenada CBS All Access), i va concloure a mitjan novembre de l’any passat després de sis temporades, durant les quals es va mantenir com una dels ficcions preferides per la crítica especialitzada.