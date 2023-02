Actualitzada 07/02/2023 a les 06:59

El director del programa, el conegut periodista Carles Porta, i la directora de continguts i experta en tribunals i informació policial a Catalunya Anna Punsí seran els encarregats d’explicar com es realitza Crims, que té dos formats: radiofònic i televisiu. Hora: 19 h.. Andorra la Vella.Formació destinada a famílies en què parlarem sobre com gestionar, prevenir i comprendre les rebequeries dels nostres fills i filles sense perdre els nervis. Hora: de 18.30 a 20 h.Andorra la Vella.La mostra temporal amb què s’estrena el museu, La dona i la bicicleta, explica com aquest invent va ser un símbol i també un camp de batalla per lluitar primer per a l’emancipació femenina i, actualment, cap a la igualtat entre dones i homes.Andorra la Vella. Fins al 30 de setembre.Últim dia de la mostra, formada per 65 obres procedents de la Fundació Vasarely d’Ais de Provença i de diverses col·leccions privades d’Andorra i França.Horari: De dimarts tarda a diumenge matí, de 10 h a 13.30 h i de 15.30 h a 20 h.Andorra la Vella.Si els ulls són el mirall de l'ànima, les fotografies ho són de les nostres emocions. Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l'impacte de l'ésser humà en el planeta. Horaris: De dimarts a dissabte, de 9.30 h a 13.30 h i de 15 h a 18.30 h. Diumenge, de 10 h a 14 h.Encamp. Fins al 23 d’abril del 2023.El pintor Fernand Léger creà un nou llenguatge particular i vitalista que expressa la modernitat de la primera meitat del segle XX. Horari: De dilluns a dissabte, de 9.30 h a 13.30 h i de 15 h a 19 h.Escaldes-Engordany. Fins al 18 de febrer.Últim dia per veure les pintures de Roser Casanovas, que són un elogi a l’element de l’aigua com a font de vida tant per a l’existència de la natura com per a l’ésser humà.Andorra la Vella.Segons Joan Ganyet, les fotografies de Traces són “la memòria i la pell dels murs de diverses ciutats històriques del mar Mediter- rani”, com ara Atenes, Roma, Tarragona i Venècia, obtingudes entre els anys 2009 i 2019.Andorra la Vella.Fins al 8 de febrer.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge així com algunes de les pàgines del còmic.La Massana.Fins al 28 de febrer.