'Dexter', punt i seguit

Actualitzada 06/02/2023 a les 06:48

Després d’un any de silenci, el futur de Dexter: New Blood es preveia descoratjador, ja que, encara que el tancament de la sèrie deixava una porta entreoberta, Showtime no ha arribat a fer el pas de donar llum verd a una nova tanda d’episodis. Per tant, el previsible era pensar que aquest possible retorn havia quedat guardat sota clau en un calaix. I així ha estat. Com ha avançat TVLine, la cadena de pagament nord-americana, que pròximament passarà a formar part de la marca Paramount+, no materialitzarà els nous episodis de la ficció, que a Andorra es pot veure a Movistar Plus+.Malgrat haver arribat a tenir aquesta potencial segona temporada en desenvolupament, Showtime ha preferit no seguir endavant amb uns capítols que haurien tingut com a protagonista Harrison, el fill de Dexter, que, en principi, havia de seguir els passos de l’icònic personatge encarnat per Michael C. Hall. No obstant això, que li hagin donat carpetada a aquest retorn no implica que la franquícia estigui morta i enterrada, ja que Paramount està valorant diferents opcions per expandir la saga.Entre aquestes alternatives, la que sona amb més força és una preqüela que seguiria els primers passos de Dexter Morgan. Tot i que a la sèrie original ja vam veure múltiples flashbacks d’aquella època, podria ser l’oportunitat perfecta per conèixer més en profunditat per què es va convertir en un sanguinari justicier. Tot i així, tant aquest com la resta de possibles projectes no són més que converses, sense que res en concret s’hagi materialitzat.La insistència de Paramount a mantenir viva la franquícia té tot el sentit del món si ens fixem en les xifres obtingudes per Dexter: New Blood. Cadascun dels deu episodis va aconseguir una mitjana de més de vuit milions d’espectadors setmanals, combinant les ofertes lineals i digitals. Gràcies a aquest rendiment, la sèrie es va afermar com el major èxit de la història de la cadena, i el capítol final, seguit per tre milions d’espectadors en la primera nit, va ser el més vist en gairebé una dècada. Per tant, hi ha raons de sobres perquè Dexter Morgan torni d’una manera o altra.