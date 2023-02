Netflix es posa ferm

Actualitzada 05/02/2023 a les 06:50

Netflix ha començat a detallar aquesta setmana les noves mesures amb les quals vol posar fi a la pràctica de compartir comptes entre diverses llars, un pla que porta mesos preparant per augmentar el nombre de subscriptors. La plataforma de streaming ja ha estat provant en diversos països llatinoamericans algunes d’aquestes novetats que ara estendrà a la resta del món, en principi a partir de març.En una actualització de la seva pàgina web en aquests països –Costa Rica, Xile i el Perú–, la companyia nord-americana revela com s’assegurarà que les contrasenyes no es comparteixin entre diferents domicilis. Així, Netflix farà que els usuaris estableixin una “ubicació principal” i obligarà a qualsevol dispositiu que vulgui utilitzar el compte a connectar-se a la mateixa xarxa wifi almenys un cop cada 31 dies.Per a qui vulgui compartir el compte amb algú que viu en un altre lloc, Netflix ha provat en els últims mesos, als citats tres països, l’opció d’agregar membres extra a canvi d’un pagament addicional, una quantitat en tot cas inferior al que costa el pla bàsic. Netflix adverteix que un dispositiu pot ser bloquejat quan algú hi iniciï sessió des de fora de la ubicació principal o si s’accedeix repetidament al compte des d’una altra ubicació, i ofereix la possibilitat de sol·licitar un codi temporal per accedir al servei durant 7 dies, per exemple en cas d’estar de viatge.“L’ús generalitzat de comptes compartits (més de 100 milions de llars) mina la nostra capacitat d’invertir a llarg termini i millorar Netflix, així com per a construir el nostre negoci”, explicava l’empresa el mes passat en una carta als accionistes. Els termes d’ús de la plataforma ja van assenyalar anteriorment que els comptes de Netflix estan pensats per a persones que viuen en una mateixa llar, però durant anys l’empresa ha estat permissiva amb la pràctica de compartir contrasenyes.Amb l’objectiu de frenar-la, l’empresa ha començat, a més a més, a forçar a verificar dispositius des dels quals s’inicia sessió i a fer servir informació com ara adreces IP, identificadors de dispositius i l’activitat del compte per poder detectar quins aparells no formen part d’una mateixa casa.