Les sèries del mes (i III)

Actualitzada 04/02/2023 a les 06:51

Toby Fleishman (Jesse Eisenberg) sabia el que li esperava després que ell i la seva dona, Rachel (Claire Danes), se separessin després de 15 anys junts: amargor, solitud i molta tensió en les seves negociacions de paternitat compartida. Quan descobreix el món de les aplicacions de cites s’adona que té un èxit que mai no va tenir en els anys de joventut. I de sobte, la seva ex desapareix deixant-li les seves filla Hannah, d’onze anys, i Solly, de nou, i sense cap pista d’on és o si pensa tornar.Basada en la trilogia literària supervendes d’Anne Rice, aquesta sèrie de vuit episodis se centra en la figura de Rowan Mayfair, una jove i intuïtiva neurocirurgiana (Alexandra Daddario) que descobreix que és l’hereva d’una família de bruixes. Mentre explora els seus nous poders, haurà d’enfrontar-se a una presència sinistra que ha perseguit la seva família durant generacions.El reconegut actor austríac Christoph Waltz protagonitza aquest thriller psicològic amb tocs d’humor negre, dividit en vuit episodis. La trama se centra en un consultor contractat per una empresa de videojocs i aplicacions per millorar la productivitat. Però els seus poc convencionals mètodes tornen paranoics els empleats fins que descobreixen la veritat: lluiten per la seva feina i també per la seva vida.Vincent Cassel i Eva Green protagonitzen aquest thriller rodat en francès i anglès, i que al llarg de sis episodis explora com els errors que vam cometre en el passat tenen el poder de destruir el nostre futur. La sèrie combina l’acció amb una trama en la qual l’espionatge i les intrigues polítiques s’entrellacen amb una història d’amor i passions.