Les sèries del mes (II)

Actualitzada 03/02/2023 a les 06:29

Aquesta comèdia romàntica ideada pel creador d’Élite, Carlos Montero, compta amb vuit episodis que s’estrenen tots alhora, protagonitzats per Georgina Amorós (Cayetana a Élite), el mexicà Franco Masini, Carlos González i Blanca Martínez. És l’any 2003 i Irene arriba a Madrid per convertir-se en directora de cinema. Allà coneixerà els seus millors amics i també Julio, que seria el protagonista perfecte per a les seves pel·lícules... i per a la seva vida.Inspirada en la trilogia homònima de Blue Jeans, aquest thriller de vuit episodis d’entre 30 i 45 minuts està protagonitzat per Daniel Grao i Zoe Stein, que es posen a la pell d’un home i la filla, que es veuen implicats en la investigació de l’assassinat d’una adolescent durant les festes d’estiu de Cárdena, un afable poble fictici d’Andalusia, on tots són sospitosos.Primera sèrie d’animació encarregada per HBO Max a Espanya, que es doblarà per ser emesa internacionalment. La ficció està escrita pel grup creatiu de La hora chanante o Muchachada Nui i narra la història de Stan, un noi normal i corrent excepte pel fet que és l’Anticrist, i acaba de complir 665 mesos, és a dir, li queda un mes perquè la profecia es faci realitat i hagi de complir el seu destí: sumir la humanitat en l’horror i el caos, i portar l’Harmagedon. Però ell té més interès a cantar i ballar en un musical de Broadway.La sèrie, de deu capítols, se situa en un món retrofuturista, amb una estètica idèntica a la dels anys cinquanta als EUA. El carismàtic home de negocis Jack Billings (Billy Crudup) lidera un grup de comercials que busquen canviar les vides dels clients venent-los cases en multipropietat a la Lluna.