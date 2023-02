Les sèries del mes (I)

Actualitzada 02/02/2023 a les 06:47

Les sèries d’estrena del mes de febrer venen marcades per històries d’amor i desamor, crims, desastres aeris, trames basades en fets reals i comèdies de tots els colors. Entre les més destacades, Sospechoso (Movistar Plus+), Un lugar en el cielo o Liaison, totes dues a Apple TV+; La chica invisible, de Disney+, o l’estrena mundial de l’original comèdia d’animació Pobre diablo.El veterà policia Vince Ruiz (Shaun Parkes) i la seva jove companya Riya Devi (Anjli Mohindra) investiguen l’estranya mort d’una noia. Com a autor d’èxit, l’opinió del psicòleg Joe O’Loughlin (Aidan Turner) està molt sol·licitada i, quan es troba amb la sergent Devi, es mostra disposat a oferir la seva ajuda.Aquesta sèrie dramàtica, basada en la novel·la homònima d’Ann Napolitano, gira entorn de la supervivència, la resiliència i la connexió, al mateix temps que planteja la complexa pregunta de què és el que ens fa humans a partir de la història d’un nen de 12 anys,únic supervivent d’un tràgic accident d’avió.Comèdia romàntica coreana sobre una jove advocada, Yeo Mi-ran (Kim Ok-vin) –que odia perdre davant els homes–, i un popular actor, Nam Kang-ho (Yoo Teo), que desconfia profundament de les dones. A través de deu episodis l’espectador seguirà tota la seva aventura, des d’una hostil primera trobada fins que els dos arriben a entendre’s i a enamorar-se.–The curse, 14 de febrer a Netflix. Comèdia britànica de sis episodis que se situa a Londres a principi de la dècada del 1980. Una colla de delinqüents d’estar per casa, a causa de la seva pròpia estupidesa, es veuen embolicats en un dels robatoris d’or més grans de la història.