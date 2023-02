Torna 'The Blacklist'

Actualitzada 01/02/2023 a les 06:29

FINALITZA EL RODATGE DE 'LA REINA ROJA'

Amazon Prime Video ha anunciat el final del rodatge de Reina Roja, la sèrie que adapta el primer lliurament de la reeixida trilogia de novel·les de Juan Gómez-Jurado. La ficció protagonitzada per Vicky Luengo i Hovik Keuchkerian va començar els enregistraments a l’agost i la gravació s’ha estès més de cinc mesos. Amaya Muruzábal és la showrunner i guionista al costat de Salvador Perpiñá, mentre que Koldo Serra (Caminantes, La casa de papel) és el director principal de la ficció, que encara no ha concretat la data d’estrena a la plataforma. En tot cas, s’espera que la seva arribada es produeixi aquest 2023. Al costat de Luengo i Keuchkerian, conformen el repartiment Nacho Fresneda, Eduardo Noriega, Alex Brendemühl, Urko Olazábal, Andrea Trepat, Emma Suárez, Celia Freijeiro, Vicenta N’Dongo, Karmele Larrinaga, Pere Brasó, Fernando Guallar i Selam Ortega (Mares), entre d’altres. Amazon Prime Video ha anunciat el final del rodatge de Reina Roja, la sèrie que adapta el primer lliurament de la reeixida trilogia de novel·les de Juan Gómez-Jurado. La ficció protagonitzada per Vicky Luengo i Hovik Keuchkerian va començar els enregistraments a l’agost i la gravació s’ha estès més de cinc mesos. Amaya Muruzábal és la showrunner i guionista al costat de Salvador Perpiñá, mentre que Koldo Serra (Caminantes, La casa de papel) és el director principal de la ficció, que encara no ha concretat la data d’estrena a la plataforma. En tot cas, s’espera que la seva arribada es produeixi aquest 2023. Al costat de Luengo i Keuchkerian, conformen el repartiment Nacho Fresneda, Eduardo Noriega, Alex Brendemühl, Urko Olazábal, Andrea Trepat, Emma Suárez, Celia Freijeiro, Vicenta N’Dongo, Karmele Larrinaga, Pere Brasó, Fernando Guallar i Selam Ortega (Mares), entre d’altres.

El 27 de febrer arriba a Movistar Plus+ (en VOS) la desena temporada de The Black­list, la sèrie protagonitzada per James Spader (estrena en dual el 10 de març). Els 22 nous episodis arrenquen amb Reddington en el punt de mira: els que en el seu dia van ser els principals aliats del seu imperi criminal ara saben que va col·laborar amb l’FBI per capturar-los i el volen mort.Aquesta temporada s’incorpora l’actriu Anya Banerjee en el paper de Siya Malik, filla de Meera Malik, l’agent de la CIA que va aparèixer en la primera temporada i va ser assassinada. Siya arriba a l’equip de forces especials de Harold a la recerca de respostes sobre l’assassinat de la seva mare. Continuen James Spader, Diego Klattenhoff i Laila Robins.Després de descobrir qui va estar darrere de l’assassinat d’Elizabeth i encarregar-se que una traïció així no torni a repetir-se, Reddington per fi pot gaudir d’un temps de pau fins que Wujing, un dels primers i més esmunyedissos criminals que va ajudar a capturar, coneix la veritat i es proposa trobar-lo per poder-lo liquidar. I no ho farà sol: Wujing compta amb una nova llista negra de criminals que estaran encantats de col·laborar amb ell per acabar amb l’home que els va ficar a la garjola. Podrà mantenir al seu costat l’equip de l’FBI liderat per Harold per protegir-lo dels qui ara el volen mort? Serà l’hora que Raymond Reddington es quedi sense aliats i comenci a pagar les conseqüències de la seva doble vida?