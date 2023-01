Els films de Netflix (i II)

Actualitzada 31/01/2023 a les 06:29

Els aficionats a la ciència-ficció comptaran amb Rebel Moon, nou llargmetratge de Zack Snyder, amb Sofia Boutella defensant la seva colònia de tirànics invasors galàctics,i amb la distopia Leave the world behind, escrita i dirigida per Sam Esmail i amb Julia Roberts, Mahershala Ali i Ethan Hawke al repartiment. La producció executiva de la pel·lícula és a càrrec de Barack i Michelle Obama.En el capítol de films biogràfics, Nyad narrarà la gesta de la nedadora olímpica Diana Nyad que, als 64 anys, va completar el trajecte de Cuba a Florida. Annette Bening, com l’heroïna, estarà acompanyada de Jodie Foster i Rhys Ifans.A Rustin, Colman Domingo es posa a la pell de Bayard Rustin, conseller de Martin Luther King Jr. que, per declarar-se obertament gai, va ser obviat pel moviment en pro dels drets civils que ell mateix va ajudar a construir. I Regina King encarnarà Shirley Chisholm a Shirley, la primera congressista negra a presentar-se a la presidència dels Estats Units.Ja en el terreny documental, Pamela Anderson: una historia de amor oferirà un retrat íntim de la icònica protagonista de Los vigilantes de la playa, des dels seus orígens fins assolir l’estatus de sex symbol internacional.L’apartat criminal comptarà amb Idris Alba de nou a la pell del detectiu Luther, però aquesta vegada en un llargmetratge, Luther: cae la noche, en el qual s’haurà d’enfrontar a un nou assassí en sèrie que està sembrant el terror a Londres.Benicio del Toro s’apunta al gènere detectivesc a Reptile, primer llargmetratge del director de videoclips Grant Singer, amb Justin Timberlake i Alicia Silverstone. I David Yates dirigeix Emily Blunt, Chris Evans i Andy García a Pain Hustlers, una trama criminal dins d’una farmacèutica en fallida.L’espanyol Juan Carlos Fresnadillo dirigirà Millie Bobby Brown llançada a la gola d’un drac en la producció internacional Damsel, que suma al repartiment Angela Bassett i Robin Wright. I aquest 2023 també veurà el debut en la direcció de Jonás Cuarón, fill d’Alfonso Cuarón, amb Chupa, un màgic viatge en el qual un adolescent topa amb un ésser fantàstic.