Els films de Netflix (I)

Actualitzada 30/01/2023 a les 06:56

Des de pel·lícules de grans directors com David Fincher i Wes Anderson fins a produccions plenes d’estrelles, com Chris Hemsworth, Gal Gadot, Nicole Kidman, Jamie Dornan i Jennifer Aniston, Netflix prepara una allau d’estrenes de cinema per a aquest 2023.David Fincher torna darrere les càmeres a The Killer, adaptació del còmic homònim, amb Michael Fassbender convertit en un assassí en crisi. Paral·lelament, Wes Anderson se submergeix de nou en l’univers de Roald Dahl en un projecte encara sense títol, que comptarà amb Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes i Ben Kingsley, entre altres.Bradley Cooper afronta el segon llargmetratge com a director, Maestro, centrat en el compositor i director d’orquestra Leonard Bernstein. El protagonitza ell mateix, juntament amb Carey Mulligan i Maya Hawke. Els productors són Martin Scorsese i Steven Spielberg, segons un avançament difós per Netflix.Entre els títols internacionals del gegant de l’streaming per al 2023 destaquen Tyler Rake 2, seqüela d’una de les grans apostes d’acció de la plataforma, amb Chris Hemsworth en la pell del mercenari Rake; Heart of Stone, una trama d’espies protagonitzada per Gal Gadot i Jamie Dornan, i The Mother, amb Jennifer Lopez com a assassina a sou flanquejada per Joseph Fiennes i Gael García Bernal.Entre l’acció i la comèdia, Lift tindrà Úrsula Corberó i Kevin Hart bregant amb terroristes en un avió en ple vol. D’altra banda, l’actor Dev Patel debutarà com a director amb Monkey Man, un thriller sobre l’avarícia i la venjança coescrit i protagonitzat pel mateix Patel.Els amants de la comèdia romàntica tindran una cita amb Resse Witherspoon i Ashton Kutcher a Tu casa o la mía i una altra amb Jennifer Aniston i Adam Sandler a Criminales a la vista. Nicole Kidman, Zac Efron i Joey King parlaran d’amor, sexe i identitat a A Family Affair; Haley Lu Richardson i Ben Hardy s’enamoraran en un vol a La probabilidad estadística del amor a primera vista; i Jonah Hill narrarà una història d’amor moderna i multicultural a Gente como vosotros.