'Reality' amb polèmica

Actualitzada 28/01/2023 a les 07:13

A l’espera de la segona temporada de la famosa sèrie El juego del calamar, Netflix continua amb les filmacions del reality inspirat en la ficció, Squid game: The challenge. No obstant això, a causa de les temperatures sota zero que s’estan registrant al Regne Unit, lloc de gravació del programa, un dels seus concursants va haver de ser evacuat en llitera del set després de rebre assistència mèdica, i alguns dels participants han arribat a comparar l’enregistrament amb “una zona de guerra”.El concursant, segons informa The Sun, va haver de ser atès durant la prova Red light, green light, on els jugadors arribaven a romandre durant hores dempeus immòbils a temperatures que fregaven els -3 °C. Molts concursants han denunciat les males condicions del lloc de gravació.“Era com una zona de guerra. Els metges estaven traient la gent, però no podíem dir res. Si parles, estàs fora”, diu un dels testimonis citats pel rotatiu. “Fins i tot si hi havia símptomes d’hipotèrmia, la gent estava disposada a quedar-se el major temps possible perquè hi ha molts diners en joc. Molts estaven decidits a no moure’s”, va agregar un altre participant.La informació publicada per The Sun ha obligat Netflix a respondre mitjançant un comunicat, on admet al costat de les productores The Garden i Studio Lambert que “feia molt de fred al set de gravació”. En tot cas, la plataforma assegura que “els participants estaven preparats per a això. Qualsevol acusació de lesions greus és falsa, ens preocupem profundament per la salut i la seguretat dels participants”.La plataforma està mirant de treure el major rèdit possible a l’èxit de la ficció sud-coreana, i per això va impulsar aquest reality basat en la sèrie. El format compta amb la participació de 456 concursants que lluiten per un premi en metàl·lic de 4,56 milions de dòlars.