Avui, és probable que sentis particular preocupació per la teva situació financera, però no cal que sigui així. Potser sents tensió només perquè tendeixes a amagar els teus temors i dubtes. Sent la llibertat de tenir més obertura i honestedat en relació amb aquest aspecte de la teva vida. La gent serà molt més comprensiva del que penses..

Taure

Tens a ser una persona oberta en parlar de coses del passat i de temes inconscients que et preocupen que abans ni pensaves a esmentar. És probable que la teva família sigui un camp d'atenció especial gràcies a l'aspecte en joc d'avui. Aquest és el moment perfecte per prendre el telèfon i trucar a la teva mare. Bessons

L'aspecte en joc d'avui us farà expressar els vostres pensaments obertament. Tindràs a dir el primer que creui per la teva ment i és probable que no facis massa discriminacions. Alhora, segurament emetràs judicis bruscos sobre les persones per posar-les sota una categorització. Cranc

Els astres t'encoratjaran a voler acostar-te a algú. Avui podries gaudir de grans sentiments romàntics. Si no tens parella, potser t'estàs començant a enamorar d'algú. O podries estar pensant a organitzar una cita amb algú. O potser primer es converteixin en amics. Si et trobes en una relació, aquest és un bon moment per crear un llaç encara més fort amb la teva parella. Lleó