Nova deserció

Actualitzada 27/01/2023 a les 07:22

La veterana sèrie Anatomía de Grey està entrant en una era de canvis que podrien posar fins i tot en perill la continuïtat de la ficció emesa per ABC. Fa uns mesos coneixíem que Ellen Pompeo abandonava definitivament el projecte després de 19 temporades, sent fins aleshores l’actriu principal i productora executiva. Però aquesta no és l’única marxa a la qual s’enfronta el Grey Sloan Memorial.Krista Vernoff deixarà el càrrec de showrunner al final de la dinovena temporada. A més, també es desvincula d’Estación 19, en què assumia el mateix paper. “Ha estat el privilegi de la meva vida encarregar-me d’Anatomía de Grey en els últims sis anys i d’Estación 19 en els darrers quatre”, ha assenyalat en un comunicat a Deadline. “La passió dels fans i l’impacte que aquestes sèries han tingut en els seus cors i en les seves ments és inestimable”, afegeix.La guionista i productora va rebre la proposta d’assumir el rol de showrunner en la temporada 14 després de portar set anys allunyada de la sèrie. Shonda Rhimes, creadora de la ficció, va ser qui hi va contactar perquè tornés amb aquest important càrrec. Vernoff va començar en el drama mèdic com a guionista, però ràpidament va ser ascendida a productora executiva, rol que va exercir fins a la seva marxa en la setena temporada. Amb la nova decisió, Anatomía de Grey perd una de les seves guionistes més representatives i que millor coneix cadascun dels personatges.Els abandonaments de Pompeo i Vernoff suposen un autèntic cop per a Anatomía de Grey, ja que eren dues peces clau de la producció executiva del projecte. Encara es desconeix si ABC donarà continuïtat a la ficció amb una vintena temporada, però, de fer-ho, es planteja la possibilitat que la productora Meg Marinis, lligada a la sèrie des del seu inici, prengui el relleu.