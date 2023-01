Trencant rècords

'The last of us' ha marcat una fita a la plataforma HBO Max.

Actualitzada 26/01/2023 a les 06:20

'SOY GEORGINA' TORNARÀ AL MARÇ

La segona temporada de Soy Georgina, el docureality de Netflix on Georgina Rodríguez (foto), influencer i dona de Cristiano Ronaldo, exhibeix alguns detalls de la seva luxosa vida, veurà la llum el mes de març. Així ho va revelar ahir la mateixa plataforma, si bé no va concretar el dia exacte del llançament. “Anem pel doblet”, diu el cartell d’aquesta segona temporada, en el qual la model i influencer apareix caracteritzada com si fos un àrbitre de futbol, sostenint un xiulet i una targeta vermella que, en realitat, és la seva targeta de crèdit. Per tant, sembla que la sèrie seguirà centrada en l’opulenta vida de la celebrity argentina, que desenvolupa una important activitat davant dels focus i a les xarxes socials. Només a Instagram té 45 milions de seguidors. Estrenada el gener del 2022, la primera temporada de Soy Georgina va suposar un gran èxit i el seu format va inspirar altres produccions similars. La segona temporada de Soy Georgina, el docureality de Netflix on Georgina Rodríguez (foto), influencer i dona de Cristiano Ronaldo, exhibeix alguns detalls de la seva luxosa vida, veurà la llum el mes de març. Així ho va revelar ahir la mateixa plataforma, si bé no va concretar el dia exacte del llançament. “Anem pel doblet”, diu el cartell d’aquesta segona temporada, en el qual la model i influencer apareix caracteritzada com si fos un àrbitre de futbol, sostenint un xiulet i una targeta vermella que, en realitat, és la seva targeta de crèdit. Per tant, sembla que la sèrie seguirà centrada en l’opulenta vida de la celebrity argentina, que desenvolupa una important activitat davant dels focus i a les xarxes socials. Només a Instagram té 45 milions de seguidors. Estrenada el gener del 2022, la primera temporada de Soy Georgina va suposar un gran èxit i el seu format va inspirar altres produccions similars.

The last of us prossegueix la seva emissió seduint l’audiència d’HBO Max. Després de l’estrena satisfactòria del primer capítol, el segon episodi ha trencat rècords i ha assolit una fita que ni La casa del dragón ni Joc de Trons van aconseguir en el seu moment.D’aquesta manera, la ficció que adapta el famós joc de PlayStation, desenvolupat per Naughty Dog, va presentar el segon lliurament als Estats Units amb 5,7 milions d’espectadors pendents de la continuació a través d’HBO Max i diverses transmissions lineals. Unes dades que superen les obtingudes amb el primer episodi, de 4,7 milions, la qual cosa suposa un augment d’un 22% de l’audiència.Segons ressalta Deadline, aquestes xifres representen el major increment en tota la història d’HBO Max del nombre d’espectadors en la segona setmana d’emissió d’una sèrie original. A més, des del debut, el primer episodi ha augmentat fins a quatre vegades l’audiència de l’estrena, arribant a rondar els 18 milions d’espectadors.HBO Max va advertir que l’audiència del dia de l’estrena representa entre un 20% i un 40% de la que després aconsegueix l’episodi estant disponible sota demanda. En aquest sentit, l’augment de les visualitzacions ja frega el 400%. Ara, caldrà veure com respon el públic a les següents entregues.