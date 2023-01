‘Evolució dels usos dels recursos hídrics i possibles tensions sota escenaris de canvi climàtic a Andorra’

Actualitzada 26/01/2023 a les 06:24

La conferència serà a càrrec de l’Oriol Travesset, coordinador de sostenibilitat d’Andorra Recerca + Innovació.Hora: 19 h.Andorra la Vella.Conferència sobre l’entorn actual dels mercats financers i previsions per a l’any en curs. David Macià parlarà dels aspectes crítics per prendre les millors decisions d’inversió en un entorn canviant respecte dels últims anys, i en què la inflació continuarà marcant el ritme de l’economia.Hora: 19 h.Andorra la Vella.Laeet vocal house amb molt estil. Hora: 19.30 h.Andorra la Vella.La banda interpretarà els temes que més t’agraden d’artistes com Sting, Beatles i Stevie Wonder, entre altres. Hora: 21.30 h.Canillo.Actuació d’Òscar León a The Lobby Bar. Hora: 20.30 h.Escaldes-Engordany.La Cia. Líquid Dansa fa un treball d’investigació dels efectes de la llum sobre els cossos, les seves ombres i jocs que conviden el públic a gaudir de la posada en escena. Una obra de creació amb un treball estètic, plàstic i coreogràfic que deixa lloc a la imaginacióHora: 21 h.Andorra la Vella.La mostra està formada per 65 obres procedents de la Fundació Vasarely d’Ais de Provença i de diverses col·leccions privades d’Andorra i França.. Andorra la Vella. Fins al 29 de gener.Les pintures de la Roser Casanovas són un elogi a l’element de l’aigua com a font de vida tant per a l’existència de la natura com per a l’ésser humà.Andorra la Vella. Fins al 27 de gener.Exposició de pintura de Federico Renalías.Ordino.Fins al 28 de gener del 2023.El pintor Fernand Léger creà un nou llenguatge particular i vitalista que expressa la modernitat de la primera meitat del segle XX.Escaldes. Fins al 18 de febrer.En aquesta mostra podrem veure sobretot paisatges, molts dels quals es poden reconèixer, i com a obra estrella presenta un tríptic fet en una finestra antiga en obrir els porticons de la qual podem admirar un paisatge de muntanya.La Massana. Fins al 4 de febrer.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge així com algunes de les pàgines del còmic.La Massana.Fins al 28 de febrer.Segons Joan Ganyet, les fotografies de Traces són “la memòria i la pell dels murs de diverses ciutats històriques del mar Mediterrani” com ara Atenes, Roma, Tarragona o Venècia, obtingudes entre els anys 2009 i 2019.Andorra la Vella.Tretze relats de dones ciclistes de tots els temps il·lustren petits grans moments de la relació de la dona amb les dues rodes des de final del segle XIX fins als nostres dies.. Andorra la Vella.Fins al 30 de setembre.