Torna el 'narcothriller'

'POBRE DIABLO' ARRIBA EL 17 DE FEBRER

Pobre diablo ja té data definitiva per al seu llançament a HBO Max. La plataforma de Warner Bros. Discovery estrenarà finalment el 17 de febrer aquesta comèdia d'animació per a adults –creada per Miguel Esteban, Ernesto Sevilla i Joaquín Reyes–, després d'haver retardat la presentació. L'estrena s'havia previst, en un primer moment, per al desembre passat, però finalment ha calgut esperar per veure aquesta ficció, que va deixar un bon regust de boca en cites tan importants com el Festival de Sitges, el Serielizados Fest o la Setmana de cinema fantàstic i de terror de Sant Sebastià. Reyes és el responsable del disseny dels personatges, a més d'interpretar el protagonista, Stan, un noi normal i corrent excepte pel fet que és l'Anticrist. A més, acaba de complir 665 mesos. Queda un mes perquè compleixi la majoria d'edat satànica i hagi de complir amb el destí de sumir la humanitat en el caos.

Amazon Prime Video acaba d’anunciar l’estrena de la segona temporada de la sèrie espanyola Operación marea negra. Dos anys després del primer lliurament, la ficció torna a la plataforma amb una continuació que ja té data d’estrena, el 10 de febrer.Aquesta nova temporada comptarà amb cinc episodis d’una durada aproximada de 45 minuts. A més, a mode d’especial, la plataforma de streaming va estrenar el 13 de gener Destino Operación marea negra, un capítol extra en forma de making of en què els realitzadors i protagonistes desgranen les claus de la segona temporada.Marcada pel canvi d’Álex González per Jorge López en el rol protagonista, els nous capítols seguiran Nando a la presó com a cor de la història. La trama navegarà entre el crim i la llei, la venjança familiar i la justícia. Nando evolucionarà seguint un viatge ple de traïcions i dobles jocs, caminant pel fràgil equilibri entre el que és legal i il·legal: policies vs. narcotraficants.Entre els noms que conformen l’elenc figuren Óscar Jaenada, Esther Acebo, Soraia Chaves, Patricia Vico, Belén López, Miguel de Lira, Pêpê Rapazote, Nerea Barros, Leandro Firmino, Carles Francino, Miquel Insua, Xosé Barato i Luis Zahera. Juan Pablo Shuk, Melania Cruz, Diego Anido, Daniel Ibañez i Milo Taboada completen el repartiment d’aquesta entrega, que també podrà veure’s en obert en alguns canals autonòmics, com TVG.