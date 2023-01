Inflació a l'streaming

Actualitzada 24/01/2023 a les 06:14

L’any passat vam ser testimonis d’una inflació sense precedents, una situació que ha afectat tots els d’àmbits i de la qual tampoc han escapat les plataformes de streaming, els preus de les quals han augmentat considerablement. Una tendència que es manté aquest 2023.Disney+ va confirmar el desembre passat que pujaria preus, estrenant un nou pla amb publicitat al més pur estil Netflix. Amazon Prime també va incrementar les tarifes un 39% el mes de setembre passat. I com era d’esperar, HBO Max, una de les plataformes de streaming més populars, seguirà el mateix camí.Enfront de l’augment generalitzat dels preus, les plataformes de contingut lluiten diàriament per retenir subscriptors i atreure’n de nous. Els últims moviments dels principals serveis per obtenir beneficis passen per la creació de plans més assequibles amb publicitat i la fi dels comptes compartits. No obstant això, la mesura que molts estan adoptant és la més clàssica: apujar el preu de les subscripcions.HBO Max, que al setembre ja va avisar que augmentaria tarifes, acaba de publicar els nous preus, deixant clar que aquesta mesura afectarà ara com ara només els Estats Units. Concretament, tots els usuaris subscrits a la plataforma hauran de pagar un dòlar més al mes per gaudir del pla mensual sense anuncis. Respecte al cost de la subscripció anual, continuarà tal com està.D’aquesta manera, els abonaments sense anuncis s’incrementen des dels 14,99 dòlars inicials fins als 15,99 dòlars. Aquesta pujada del 6,67% ha de tenir-se en compte, ja que a llarg termini pot ser més econòmic abonar un any de cop: si l’usuari paga mes a mes haurà de desemborsar uns 191,88 dòlars, mentre que pagant per endavant el preu serà de 149,99 dòlars.Si bé encara es desconeix si la mesura s’aplicarà a Europa, el més probable és que hi acabi arribant a curt o mitjà termini, ja que les plataformes solen unificar preus en tots els mercats on operen. Cal ressaltar que aquesta és la primera pujada de tarifes que executa Warner Bros. Discovery des que l’empresa va crear HBO Max l’abril del 2020.