El rei més mediàtic

Actualitzada 23/01/2023 a les 06:20

Poc més de tres mesos després de l’estrena de Salvar al rey a HBO Max, s’anuncia un nou projecte televisiu entorn del regnat de Joan Carles I. Sky ha anunciat la producció sobre “l’auge i caiguda” del monarca espanyol, segons informa el mitjà especialitzat Deadline.La companyia britànica, propietat de Comcast, presentarà en el marc del Festival de Cinema de Berlín aquest projecte encara sense títol de quatre episodis, creat pel suís Christian Beetz juntament amb Anne von Petersdorff, Georg Tschurtschenthaler i l’espanyol Pedro Barbadillo. Concebuda com un docu-thriller, la producció mostrarà “l’home que una vegada va ser un heroi celebrat a tot el món per portar el progrés a Espanya després del franquisme, fins que un escàndol financer el va portar a abdicar”.El format també abordarà detalladament aquestes acusacions contra el rei emèrit en el que es defineix com “una lluita de diners, sexe i poder”. Cal dir que l’anunci de Sky arriba poques setmanes després que la justícia britànica atorgués immunitat al monarca pels seus actes anteriors a la renúncia al tron, en el procés que se segueix contra ell al Regne Unit pel presumpte assetjament a la seva examant Corinna Larsen.L’interès per la família reial espanyola i en particular per Joan Carles I és més que evident en termes informatius i televisius. En els darrers mesos s’han acumulat els projectes entorn de la seva figura. El més recent, Salvar al rey, a HBO Max, va suposar tot un èxit per a la plataforma.Pocs mesos abans, Atresplayer Premium va llançar Los Borbones: una familia real, una docusèrie dirigida per Aitor Gabilondo i Ana Pastor. I actualment, la sèrie Cristo y Rey (Antena 3) també aborda, entre altres qüestions, la relació sentimental entre Bárbara Rey (Belén Cuesta) i el monarca, encarnat per Cristóbal Suárez.