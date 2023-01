Avui és un excel·lent dia per aprofitar la teva creativitat a la feina. Potser experimenteu alguns impulsos instintius que et fan treballar el més ràpid possible per no perdre't el que aquests impulsos poden fer per tu. Hi ha alguna cosa a la teva creativitat actual que t'està indicant una nova classe de personalitat? Això és el que potser l'alineació planetària està tractant de comunicar-te, presta atenció!

Taure

Avui podries voler arreglar un problema amb algú. De vegades pots comportar-te obstinadament i ser capaç de dir coses feridores. En aquest moment hi podria haver un tema laboral que et preocupa. Podries estar lluitant perquè escoltin la teva opinió sobre alguna cosa important. No t'exaltis, tracta de comunicar-te de manera pacífica ja que el més segur és que els teus comentaris passin desapercebuts. Bessons

Avui la posició dels planetes podria estar indicant-te que prenguis distància de certes coses durant un període breu. A la feina, encara que tots sàpiguen que ets una persona divertida, potser decideixen agredir-te de totes maneres. Lʻaire està carregat dʻelectricitat. Aleshores, si pots sentir la tensió, no dubtis a allunyar-te i anar a un lloc tranquil a relaxar-te. Necessites estalviar tota lenergia que puguis.

Cranc

És un bon moment per tenir més disciplina pel que fa a mantenir un sistema de pràctica espiritual o creença religiosa. Descobriràs que aquestes coses que fas només perquè poses el pilot automàtic es manegen millor si prens decisions conscients sobre la realització. L'energia astral d'avui us suggereix que aquest és un punt d'inflexió per decidir com conduir-vos en base a les vostres veritables creences. Lleó