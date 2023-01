Calendari atapeït

Actualitzada 22/01/2023 a les 06:44

pple TV+ ha presentat aquesta setmana les novetats i els retorns per als pròxims mesos, en el marc del tour de premsa hivernal de la Television Critics Association (TCA). Així, el servei digital ha renovat el seu generós calendari de llançaments per a aquest 2023, que, per a les pròximes setmanes, ja tenia segellades les dates de la tercera temporada de Truth Be Told (20 de gener), i de les estrenes La isla de las formas (20 de gener) i Terapia sin filtro (27 de gener).Per a més endavant, també s’havia confirmat l’adaptació de la novel·la Dear Edward (3 de febrer), la comèdia Por un mañana mejor (17 de febrer), el thriller Liaison (24 de febrer), la docusèrie Eugene Levy, el antiviajero (24 de febrer), i la familiar Jane (14 d’abril).A totes aquestes apostes s’han sumat vuit ficcions més, algunes de les quals han rebut data concreta i altres una finestra estimada d’estrena. Entre els projectes que han concretat les seves cites amb el públic hi ha The Last Thing He Told Me i Ciudad en llamas. El primer títol, protagonitzat per Jennifer Garner, s’estrenarà el 14 d’abril i seguirà una dona que ha d’unir forces amb la seva fillastra per descobrir la veritat sobre la desaparició del seu marit. Per part seva, Ciudad en llamas és la nova sèrie dels responsables de Gossip Girl, que veurà la llum el 12 de maig.Prèviament, també es produirà el debut d’Un futuro desafiante, una antologia que compta en el seu elenc amb Kit Harington, Edward Norton, David Schwimmer i Tobey Maguire, entre altres. Centrada en els efectes del canvi climàtic, la sèrie s’estrenarà el 17 de març, poc abans del retorn del musical Schmigadoon!, que llançarà la segona temporada el 7 d’abril. A més, la comèdia The Afterparty estrenarà també el seu segon lliurament el 28 d’abril.Després d’anunciar totes aquestes dates, Apple es va guardar tres asos a la màniga. El primer, i més notable, és la tercera temporada de Ted Lasso, que ha delimitat el seu llançament a la pròxima primavera. La plataforma ha difós, a més a més, una primera imatge que enfronta Nathan i Ted després del gir final de la segona tanda. Durant els mateixos mesos arribarà també El premio de tu vida, que s’ambienta en un poble que canvia de la nit al dia quan apareix una màquina que revela el potencial vital de les persones. Finalment, al juny s’estrenarà la segona temporada de l’aclamat drama esportiu Swagger.