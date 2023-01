SAM Sant Antoni Música

Actualitzada 21/01/2023 a les 06:41

Acccions musicals, concerts, tallers i activitats infantils. Un cap de setmana dedicat a la música.17.30 h: Lluís Cartes.19.30 h: Beth.La Massana.La biblioteca comunal del Pas de la Casa acull el taller infantil Els drets dels infants, en col·laboració amb Unicef Andorra i a càrrec de Mercè Miguel Millan. Hora: 17.30 h.Encamp.Constel·lacions familiars sistèmiques des de la mirada de la descodificació biològica. Amb les terapeutes Mary Pérez i Silvia Severino. Hora: de 10 a 14 h.Escaldes-Engordany.Espectacle a càrrec de Pere Rafart i el Rei de la màgia. Hora: a les 12 h i a les 16.30 h.Ordino.Les pintures de la Roser Casanovas són un elogi a l’element de l’aigua com a font de vida tant per a l’existència de la natura com per a l’ésser humà.Andorra la Vella. Fins al 27 de gener del 2023.La mostra està formada per 65 obres procedents de la Fundació Vasarely d’Ais de Provença i de diverses col·leccions privades d’Andorra i França.Andorra la Vella. Fins al 29 de gener.El pintor Fernand Léger creà un nou llenguatge particular i vitalista que expressa la modernitat de la primera meitat del segle XX.Escaldes-Engordany. Fins al 18 de febrer.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge així com algunes de les pàgines del còmic.La Massana.Fins al 28 de febrer.Tretze relats de dones ciclistes de tots els temps il·lustren petits grans moments de la relació de la dona amb les dues rodes des de final del segle XIX fins als nostres dies.Andorra la Vella.Fins al 30 de setembre.En aquesta mostra podrem veure sobretot paisatges, molts dels quals es poden reconèixer, i com a obra estrella presenta un tríptic fet en una finestra antiga en obrir els porticons de la qual podem admirar un paisatge de muntanya.. La Massana. Fins al 4 de febrer.Segons Joan Ganyet, les fotografies de Traces són “la memòria i la pell dels murs de diverses ciutats històriques del mar Mediterrani” com ara Atenes, Roma, Tarragona o Venècia, obtingudes entre els anys 2009 i 2019.Andorra la Vella. Fins el 8 de febrer.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia, camp en què van destacar de forma prominent a escala espanyola i internacional durant la primera meitat del segle XX.Ordino.Exposició de pintura de Federico Renalías.OrdinoFins al 28 de gener del 2023.