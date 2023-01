Relleu a Netflix

Actualitzada 21/01/2023 a les 06:40

El cofundador de Netflix Reed Hastings va anunciar la matinada d’ahir que deixa el càrrec com a director executiu de la companyia, poc abans que l’empresa anunciés els resultats de l’últim trimestre del 2022, que va tancar amb uns guanys de 4.491 milions de dòlars.Hastings va renunciar com a director executiu del gegant audiovisual, però hi continuarà vinculat com a president executiu. L’actual codirector executiu i cap de continguts, Ted Sarandos, es mantindrà en el lloc, i s’hi unirà Greg Peters, fins ara director d’operacions, també com a codirector executiu.Es desconeixen els motius de la marxa de Hastings, que va cofundar Netflix el 1997. El 2020, Sarandos va ser nomenat codirector executiu al costat d’ell, al mateix temps que Peters era designat director d’operacions.L’anunci es produeix després que la plataforma sumés 55 milions de dòlars i gairebé 7,6 milions de nous clients entre octubre i desembre del 2022, que va tancar amb 230,7 milions de subscriptors i un benefici en el conjunt de l’exercici de 4.491 milions. Durant l’any passat es van generar 31.615 milions de dòlars en ingressos.Aquests resultats es donen a conèixer després que Netflix comencés a oferir a final del 2022 un nou pla als clients, a preu reduït però amb anuncis, que va propiciar la incorporació de gairebé 7,6 milions de nous usuaris. Aquest model, que va debutar al desembre en 12 mercats internacionals, ha consolidat els esforços de Netflix per captar nous abonats després de perdre fins a un milió de subscriptors en el segon trimestre de l’any.En els pròxims mesos, l’empresa implementarà definitivament una actualització dels plans de subscripció, de manera que els usuaris que comparteixen comptes hagin d’abonar un cost extra. El sistema ja s’ha posat a prova a Xile, Costa Rica i el Perú