És possible que avui reapareguin vells costums de la infància que et facin retrocedir d'alguna manera. Mentre el teu cor vol palpitar per sobre dels núvols, hi ha una part de tu que se sent lligada a una situació familiar. L'alineació astral d'avui et fa prendre consciència del pas del temps i la importància de fer les coses ara, mentre la sang corres per les venes.